2019-02-08T09:50:07+03:00
Общество

Стрельбу по собакам в центре Самары открыл экс-глава Октябрьского района

Мужчина заявил, что применил оружие для защиты
Мария ШЕСТЕРИКОВААнастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мужчина не стал отрицать свою причастность к стрельбеМужчина не стал отрицать свою причастность к стрельбеФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
Изменить размер текста:

В пятницу, 8 февраля, в суде Ленинского района Самары должно было пройти первое заседание по делу о стрельбе по собакам на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской, которая произошла 30 января. Как выяснилось, ее устроил бывший глава Октябрьского района Константин Фоменко.

- Я стрелял в стаю бродячих собак и случайно попал в человека. Я пытался защитить женщину, на которую напали собаки. Я тоже защищался, у меня есть укусы, - прокомментировал свой поступок Константин Фоменко.

От дальнейших комментириев мужчина отказался. Заседание решили отложить по его просьбе до следующей пятницы, 15 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

А была ли женщина? Кого защищали мужчины, стрелявшие в инвалида и его собак в центре Самары?

Больше трех тысяч человек подписали петицию в защиту Владимира Шумилина, который ждет очной ставки с обидчиками в суде (подробности)

Инвалид, раненный в центре Самары в перестрелке из-за собак, нападал на специалистов службы отлова

Не все соседи довольны стаей собак во дворе, некоторые жаловались на лай по ночам и нападения на детей.(подробности)

В центре Самары мужчины расстреляли собак и их хозяина-инвалида

У мужчины раздроблена кость в руке, а у пострадавшей собаки - ножевые и огнестрельные ранения (подробности)

«Все участники конфликта найдены»: в Самаре полиция разбирается со стрельбой по собакам и мужчине-инвалиду

Мужчины уже написали друг на друга заявления (подробности)

В Самаре догхантер убил пенсионерку за то, что она помешала ему травить собак

63-летний соцработник Людмила Сафонова заступилась за двух дворняжек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре рядом со зданием УФСИН загорелся недострой
Самарская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате России по армрестлингу
В Самарской области браконьеры на Land Cruiser убили трех косуль
«Ростелеком» подключил самарский агрохолдинг к высокоскоростному интернету
Российская мобильная операционная система получила имя «Аврора»
Сызранка оплатила стотысячный долг за «коммуналку» только после ареста телевизора
«Динамо Самара» 8 и 9 февраля сыграет с одним из лидеров чемпионата России по мини-футболу клубом «КПРФ»
В Самарской области чиновников отправят на уборку дворов от снега
В общественном транспорте Самары остановки будут объявлять по-английски
Вместо дверей - огромная дыра: в Самаре после столкновения с фурой разворотило половину троллейбуса
В Самаре на Южном шоссе столкнулись маршрутка, автобус и два автомобиля
На трассе М-5 восстановили движение грузовиков от Сызрани до Тольятти
Дарья Касаткина принесла сборной России досрочную победу над Данией и вывела команду в плей-офф группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации
На «Самара Арене» пройдет киберспортивный турнир по FIFA 2019
В Самаре автобусы на улице Магистральной пустили в объезд из-за коммунальной аварии
Перегородили всю дорогу: в Самарской области столкнулись легковушка, фура, «Камаз» и бензовоз
В Самаре спасли потерявшуюся и замерзающую влюбленную пару
В Самаре из-за снегопада произошел транспортный коллапс
В Самарской области из-за сильной метели закрыли подъездную дорогу к Оренбургу
Жители Сызрани получили квитанции за отопление с ошибками
В Самаре в Постниковом овраге Porsche влетел в бок Chevrolet
В Тольятти сотрудница МЧС попалась на получении взяток