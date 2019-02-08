Стрельбу по собакам в центре Самары открыл экс-глава Октябрьского района

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-08T09:50:07+03:00

Мужчина не стал отрицать свою причастность к стрельбе Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Мужчина заявил, что применил оружие для защиты

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В пятницу, 8 февраля, в суде Ленинского района Самары должно было пройти первое заседание по делу о стрельбе по собакам на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской, которая произошла 30 января. Как выяснилось, ее устроил бывший глава Октябрьского района Константин Фоменко.

- Я стрелял в стаю бродячих собак и случайно попал в человека. Я пытался защитить женщину, на которую напали собаки. Я тоже защищался, у меня есть укусы, - прокомментировал свой поступок Константин Фоменко.

От дальнейших комментириев мужчина отказался. Заседание решили отложить по его просьбе до следующей пятницы, 15 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU