Сызранка оплатила стотысячный долг за «коммуналку» только после ареста телевизора

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-08T10:04:44+03:00

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Жительница Сызрани долгое время не оплачивала услуги ЖКХ и в итоге накопила долг в 100 тысяч рублей. Вспомнить о нем женщине помогли судебные приставы. Они арестовали ее ЖК-телевизор и микроволновку.

- В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу управляющей компании. В обозначенный срок свой долг она не оплатила. В итоге было решено арестовать имущество женщины, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Женщина поспешила оплатить свой долг только после того, как лишилась телевизора и микроволновки. Она погасила не только задолженность, но и исполнительский сбор. После этого арест с ее имущества сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU