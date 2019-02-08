«Ростелеком» подключил самарский агрохолдинг к высокоскоростному интернету

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-08T10:25:51+03:00

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«Ростелеком» подключил пакет услуг «Быть в плюсе» крупнейшему в Самарской области агрохолдингу «Василина». Высокоскоростным интернетом и виртуальной АТС теперь смогут пользоваться более 20 подразделений сельскохозяйственного предприятия в Самаре и Сызрани, а также в шести районах губернии.

Заместитель директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком» − директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Елена Иванова:

«При подключении комплексного решения «Быть в Плюсе» можно выбрать услуги под конкретные бизнес-задачи. В пакете со скоростным интернетом предпринимателям доступны виртуальная АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное телевидение. Экономия при активации такого пакета составит до 70% от первоначальной стоимости отдельных сервисов».

Виртуальная АТС позволяет распределять вызовы между сотрудниками, одновременно обрабатывать большое количество обращений по многоканальному номеру, собирать статистику звонков. Клиенты могут самостоятельно управлять услугой через личный кабинет.

Первый заместитель президента агрохолдинга «Василина» Николай Бобошко: «Для предприятия с разветвленной структурой, которое выращивает и перерабатывает зерновые, занимается животноводством, производит молочную продукцию на территории Самарской и Оренбургской областей, надежная связь имеет огромное значение. Мы оценили преимущества пакетного предложения «Ростелекома»: каждый месяц агрохолдинг получает 1000 минут бесплатных исходящих вызовов».

Сейчас холдинг «Василина» рассматривает варианты подключения видеонаблюдения, видео-конференц-связи и других облачных решений «Ростелекома».

ИСТОЧНИК KP.RU