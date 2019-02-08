2019-02-08T10:25:51+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» подключил самарский агрохолдинг к высокоскоростному интернету

Телекоммуникационными услугами смогут пользоваться более 20 подразделений сельскохозяйственного предприятия
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Ростелеком» подключил пакет услуг «Быть в плюсе» крупнейшему в Самарской области агрохолдингу «Василина». Высокоскоростным интернетом и виртуальной АТС теперь смогут пользоваться более 20 подразделений сельскохозяйственного предприятия в Самаре и Сызрани, а также в шести районах губернии.

Заместитель директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком» − директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Елена Иванова:

«При подключении комплексного решения «Быть в Плюсе» можно выбрать услуги под конкретные бизнес-задачи. В пакете со скоростным интернетом предпринимателям доступны виртуальная АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное телевидение. Экономия при активации такого пакета составит до 70% от первоначальной стоимости отдельных сервисов».

Виртуальная АТС позволяет распределять вызовы между сотрудниками, одновременно обрабатывать большое количество обращений по многоканальному номеру, собирать статистику звонков. Клиенты могут самостоятельно управлять услугой через личный кабинет.

Первый заместитель президента агрохолдинга «Василина» Николай Бобошко: «Для предприятия с разветвленной структурой, которое выращивает и перерабатывает зерновые, занимается животноводством, производит молочную продукцию на территории Самарской и Оренбургской областей, надежная связь имеет огромное значение. Мы оценили преимущества пакетного предложения «Ростелекома»: каждый месяц агрохолдинг получает 1000 минут бесплатных исходящих вызовов».

Сейчас холдинг «Василина» рассматривает варианты подключения видеонаблюдения, видео-конференц-связи и других облачных решений «Ростелекома».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре рядом со зданием УФСИН загорелся недострой
Самарская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате России по армрестлингу
В Самарской области браконьеры на Land Cruiser убили трех косуль
Российская мобильная операционная система получила имя «Аврора»
Сызранка оплатила стотысячный долг за «коммуналку» только после ареста телевизора
Стрельбу по собакам в центре Самары открыл экс-глава Октябрьского района
«Динамо Самара» 8 и 9 февраля сыграет с одним из лидеров чемпионата России по мини-футболу клубом «КПРФ»
В Самарской области чиновников отправят на уборку дворов от снега
В общественном транспорте Самары остановки будут объявлять по-английски
Вместо дверей - огромная дыра: в Самаре после столкновения с фурой разворотило половину троллейбуса
В Самаре на Южном шоссе столкнулись маршрутка, автобус и два автомобиля
На трассе М-5 восстановили движение грузовиков от Сызрани до Тольятти
Дарья Касаткина принесла сборной России досрочную победу над Данией и вывела команду в плей-офф группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации
На «Самара Арене» пройдет киберспортивный турнир по FIFA 2019
В Самаре автобусы на улице Магистральной пустили в объезд из-за коммунальной аварии
Перегородили всю дорогу: в Самарской области столкнулись легковушка, фура, «Камаз» и бензовоз
В Самаре спасли потерявшуюся и замерзающую влюбленную пару
В Самаре из-за снегопада произошел транспортный коллапс
В Самарской области из-за сильной метели закрыли подъездную дорогу к Оренбургу
Жители Сызрани получили квитанции за отопление с ошибками
В Самаре в Постниковом овраге Porsche влетел в бок Chevrolet
В Тольятти сотрудница МЧС попалась на получении взяток