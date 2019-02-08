В Самарской области браконьеры на Land Cruiser убили трех косуль

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-08T10:30:36+03:00

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В Самарской области выявили очередной факт незаконной охоты. В среду, 6 февраля, егери и правоохранители задержали в Волжском районе группу браконьеров, которые убили трех сибирских косуль.

- С места происшествия следственной оперативной группой были изъяты огнестрельное охотничье ружье системы ТОЗ-66, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и снегоход. Размер причиненного ущерба составил 440 тысяч рублей, - сообщили в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Браконьерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

К слову, в тот же день правоохранители задержали другую группу охотников, которые незаконно организовали подкормочную площадку с самодельными вышками для отстрела животных в охотничьем угодье «Большекаменское» недалеко от села Малая Каменка. Полицейские нашли и изъяли у охотников два ружья системы МР-155 и ТИГР, а также боеприпасы. В отношении них тоже возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU