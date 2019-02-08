Самарская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате России по армрестлингу

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-08T10:48:48+03:00

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В Сочи прошел чемпионат России по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов, в том числе и из Самарской области.

- Наш регион на чемпионате представляла Ксения Гуляева. Она заняла второе место, - сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, Ксения Гуляева завоевала серебряную медаль в весовой категории более 50 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU