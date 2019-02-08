В Самаре загорелось здание рядом с УФСИН

СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-08T11:48:27+03:00

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Утром в пятницу, 8 февраля, в Самарском районе областной столицы произошел пожар. На пересечении улиц Куйбышева и Пионерской в здании, расположенном рядом с Управлением ФСИН по региону, произошло возгорание.

- Горело не во ФСИНовском здании, а в строении, которое стоит рядом. Что горело - не знаю, но пожарных было много. Вроде это изолятор полицейский какой-то, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" очевидцы.

На место ЧП выезжали как минимум три пожарные машины. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются. В ГУ МЧС по региону информацию о пожаре не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU