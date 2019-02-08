«Умирают после выстрела со снотворным»: жители Южного города пожаловались на трупы собак
В четверг, 7 февраля, в Южном городе на улице Изумрудной, 6 местные жители обнаружили труп собаки. По их словам, животное умерло после того, как в него выстрелили дротиком со снотворным. При этом, как утверждают самарцы, это не единственный случай гибели животного подобным образом за последнее время.
- В Южном городе стреляют в собак с ядовитым шприцом в двух шагах от детской площадки, от которого они через 30 минут умирают. Мы уже жаловались в полицию — там заявляют, что в собак стреляют дротиками со снотворным, а потом увозят в приют. Но самом деле это не так. На трупы животных смотрят дети, - пожаловались жители Южного города в соцсетях.
На обращение жителей отреагировала мобильная приемная губернатора Самарской области. Она поручила администрации Волжского района разобраться в данной ситуации.
- В микрорайоне Южный город действительно была найдена собака в районе мусорных контейнеров. Она уже изъята и в ближайшее время будет утилизирована законным методом, - рассказал глава сельского поселения Лопатино Владимир Жуков.
Он отметил, что в настоящее время в полиции Волжского района по факту произошедшего проводится проверка.
В Южном городе собака умерла после выстрела со снотворным .
ИСТОЧНИК KP.RU