Сработала пожарная сигнализация: из ТЦ "Мега" эвакуировали 900 человек

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-08T12:54:02+03:00

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Днем в пятницу, 8 февраля, на 24 километре Московского шоссе в Самаре произошло ЧП. Там в ТЦ "Мега" сработала пожарная сигнализация.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 12:57. Из здания было эвакуировано 900 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Сотрудники оперативных служб проверили торговый центр, но никакого очага возгорания они не обнаружили. В 13:08 было установлено, что произошло ложное срабатывание сигнализации. В ближайшее время "Мега" возобновит работу в шатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU