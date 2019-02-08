Вопросом освоения территории от КИНАПа до Постникова оврага займется специальная рабочая группа

СЕГОДНЯ 13:36 2019-02-08T13:36:22+03:00

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В Самаре создали рабочую группу по вопросам освоения территории вдоль реки Волги на участке от бывшего завода КИНАП до Постникова оврага. Ее председателем назначили первого заместителя министра строительства — главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова. В четверг, 7 февраля, прошло первое заседание рабочей группы.

- Застройщики предложили разместить на этой территории жилые объекты. Однако, по мнению Дмитрия Азарова, рядовые проекты там не подойдут. Необходимо привести всю эту застройку к единому облику, а также к функциональному и объемно-планировочному решению, - отметил Анатолий Баранников.

Власти региона намерены провести на территории от КИНАПа до Постникова оврага комплексное освоение. Пока чиновники решают организационные вопросы и выстраивают основные направления своей работы.

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Пока рассматриваются варианты строительства там жилых домов, офисов и соцобъектов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU