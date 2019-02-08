2019-02-08T13:36:22+03:00
Общество

Вопросом освоения территории от КИНАПа до Постникова оврага займется специальная рабочая группа

Власти региона намерены комплексно преобразить землю вдоль Волги
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сейчас рассматриваются варианты застройки территорииСейчас рассматриваются варианты застройки территорииФото: Антон СЕНЬКО
Изменить размер текста:

В Самаре создали рабочую группу по вопросам освоения территории вдоль реки Волги на участке от бывшего завода КИНАП до Постникова оврага. Ее председателем назначили первого заместителя министра строительства — главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова. В четверг, 7 февраля, прошло первое заседание рабочей группы.

- Застройщики предложили разместить на этой территории жилые объекты. Однако, по мнению Дмитрия Азарова, рядовые проекты там не подойдут. Необходимо привести всю эту застройку к единому облику, а также к функциональному и объемно-планировочному решению, - отметил Анатолий Баранников.

Власти региона намерены провести на территории от КИНАПа до Постникова оврага комплексное освоение. Пока чиновники решают организационные вопросы и выстраивают основные направления своей работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре займутся развитием территории от «Кинапа» до улицы Лейтенанта Шмидта

Пока рассматриваются варианты строительства там жилых домов, офисов и соцобъектов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на три месяца убрали кондукторов из трамвая № 15
В Самаре из-за «Лыжни России» пустят дополнительные автобусы
Под Самарой военные освоили новые способы ведения боя
Директора «Парков Самары» оштрафовали за нарушения при установке 55-метрового колеса обозрения
В Самарской области сельчанина, который в шутку сжег знакомую, приговорили к 18 годам колонии
Самарские волонтеры приютили 19 кошек, которых житель Ульяновска выбросил из окна
Первым зампрокурора Самарской области стал специалист из Москвы
Сработала пожарная сигнализация: из ТЦ "Мега" эвакуировали 900 человек
«Умирают после выстрела со снотворным»: жители Южного города пожаловались на трупы собак
В Самаре загорелось здание рядом с УФСИН
Самарская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате России по армрестлингу
В Самарской области браконьеры на Land Cruiser убили трех косуль