Вопросом освоения территории от КИНАПа до Постникова оврага займется специальная рабочая группа
В Самаре создали рабочую группу по вопросам освоения территории вдоль реки Волги на участке от бывшего завода КИНАП до Постникова оврага. Ее председателем назначили первого заместителя министра строительства — главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова. В четверг, 7 февраля, прошло первое заседание рабочей группы.
- Застройщики предложили разместить на этой территории жилые объекты. Однако, по мнению Дмитрия Азарова, рядовые проекты там не подойдут. Необходимо привести всю эту застройку к единому облику, а также к функциональному и объемно-планировочному решению, - отметил Анатолий Баранников.
Власти региона намерены провести на территории от КИНАПа до Постникова оврага комплексное освоение. Пока чиновники решают организационные вопросы и выстраивают основные направления своей работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU