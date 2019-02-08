Самарские волонтеры приютили 19 кошек, которых житель Ульяновска выбросил из окна

СЕГОДНЯ 14:07 2019-02-08T14:24:13+03:00

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Вечером в четверг, 7 февраля, житель Ульяновска выбросил из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже, 19 кошек и котят. Местная жительница засняла этот вопиющий случай на видео. Девушка обратилась за помощью к волонтерам, поскольку часть из животных находились в тяжелом состоянии.

- Было решено доставить всех кошек в Самару, потому что в Ульяновске такое количество разместить было негде. Сейчас животные находятся в круглосуточных стационарах столицы 63 региона. У всех сильный стресс и шок! У большинства вирусная инфекция, половина травмированы, а несколько котят чуть не погибли от переохлаждения, - рассказали представители фонда «Доброе сердце мира».

Известно, что жители Ульяновска, ставшие свидетелями жестокого обращения с животными, обратились в полицию. Сейчас правоохранители проводят по факту случившегося проверку. Всех, кто хочет помочь пострадавшим животным, волонтеры просят обращаться по контактам, указанным в их официальной группе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/690781" frameborder="0"></iframe> Самарские волонтеры забрали 20 кошек, которых в Ульяновске мужчина выбросил из окна многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU