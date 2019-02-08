В Самарской области сельчанина, который в шутку сжег знакомую, приговорили к 18 годам колонии

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-08T14:32:19+03:00

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Самарский областной суд вынес приговор 51-летнему жителю села Алексеевка, который обвинялся в поджоге женщины.

- 5 января 2018 года мужчина, находясь в гостях у своей 70-летней знакомой, распивал с ней спиртные напитки. Через некоторое время хозяйка жилища ушла в другую комнату и легла спать на диван. Мужчина же облил диван и знакомую горючей жидкостью и поджег, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Как отмечают в надзорном ведомстве, на этот сельчанин не остановился — он поджег пол на веранде, перекрыв выход из дома. В результате женщина погибла. Напомним, как ранее сообщал облГлавк, мужчина хотел занять у знакомой деньги на выпивку, но не смог ее разбудить. Он решил, что шутка с поджогом точно поднимет ее на ноги.

К слову, в тот же день сельчанин поджег дом еще одной женщины — та не пустила его в гости. В этом случае все закончилось более благополучно. Женщина вовремя заметила огонь и потушила его.

Суд признал виновным сельчанина в гибели женщины и поджоге двух домов и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 18 лет. Отбывать он его будет в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU