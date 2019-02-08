2019-02-08T15:03:36+03:00
Общество

Директора «Парков Самары» оштрафовали за нарушения при установке 55-метрового колеса обозрения

Чиновник не имел права заключать допсоглашение о переносе срока монтажа аттракциона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Колесо обозрения заработало в Самаре только в декабре 2018 годаКолесо обозрения заработало в Самаре только в декабре 2018 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Директора МАУ «Парки Самары» привлекли к ответственности за нарушения в сроках поставки и установки 55-метрового колеса обозрения в парке имени Юрия Гагарина. Недочеты были выявлены в ходе прокурорской проверки.

- Подрядчик — ООО «Глобал» — должен был завершить монтаж нового аттракциона до 20 мая 2018 года. В сентябре руководство «Парков Самары» заключило с компанией дополнительное соглашение, в котором срок завершения работ был перенесен на 10 ноября 2018 года. Однако, согласно положению о закупке, в договор о поставке и установке аттракциона вносить такие существенные изменения было нельзя, - сообщили в УФАС по Самарской области.

Директора МАУ «Парки Самары» признали виновным в нарушении части 9 статьи 7.32.4 КоАП РФ и назначили ему наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей. Как отмечают в ФАС, в отношении компании «Глобал» также было возбуждено административное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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