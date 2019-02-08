2019-02-08T15:35:58+03:00
Общество

Под Самарой военные освоили новые способы ведения боя

Теперь наземные подразделения будут получать данные о местоположении противника напрямую от авиации
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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В Самарской области на Рощинском полигоне подходят к концу учения, в которых принимают участие две мотострелковые бригады и военные 2-й гвардейской общевойсковой армии. В рамках этих учений им пришлось осваивать новые нестандартные способы ведения боевых действий, сообщает пресс-служба ЦВО.

- Мы сейчас осваиваем такие способы обороны и наступления, где используются небольшие спешенные группы, которые напрямую взаимодействуют с авиацией и артиллерией, - рассказал руководитель учения, командующий 2-й общевойсковой армией, генерал-майор Андрей Колотовкин.

Как отметил командующий, авиация и беспилотники теперь могут передавать небольшим подразделениям информацию о местонахождении противника в режиме онлайн. Благодаря этому военные могут оперативно принять решение о дальнейших действиях. Таким же образом подразделения могут напрямую передавать данные о местонахождении противника расчетам артиллерии. Мотострелки теперь используют при наступлении и обороне маневры, а не действуют напрямую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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