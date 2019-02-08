2019-02-08T15:52:06+03:00
Общество

В Самаре из-за «Лыжни России» пустят дополнительные автобусы

Они будут курсировать от Бурбошиной поляны до улицы Батайской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Всего на маршруте № 50у будут работать 4 автобусаВсего на маршруте № 50у будут работать 4 автобусаФото: Архив "КП"
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В субботу, 9 февраля, в Самаре на базе «Чайка» пройдет 37 всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Специально для участников и зрителей мероприятия пустят дополнительный автобус № 50у. Он будет курсировать от Барбошиной поляны до улицы Батайской на Красной Глинке.

- На этом маршруте будут работать 4 автобуса. Интервал их движения составил 20 минут. Автобусы будут заезжать к повороту на базу «Чайка», - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Первый автобус от Барбошиной поляны поедет в 7:50. Последнее отправление — в 16:52. От улицы Батайской первый автобус поедет в 8:31, а последний — в 16:14. Как отмечают в городской администрации, на маршруте № 50у будут действовать все виды льгот.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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