В Самаре из-за «Лыжни России» пустят дополнительные автобусы
В субботу, 9 февраля, в Самаре на базе «Чайка» пройдет 37 всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Специально для участников и зрителей мероприятия пустят дополнительный автобус № 50у. Он будет курсировать от Барбошиной поляны до улицы Батайской на Красной Глинке.
- На этом маршруте будут работать 4 автобуса. Интервал их движения составил 20 минут. Автобусы будут заезжать к повороту на базу «Чайка», - сообщили в департаменте транспорта Самары.
Первый автобус от Барбошиной поляны поедет в 7:50. Последнее отправление — в 16:52. От улицы Батайской первый автобус поедет в 8:31, а последний — в 16:14. Как отмечают в городской администрации, на маршруте № 50у будут действовать все виды льгот.
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ИСТОЧНИК KP.RU