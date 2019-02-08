2019-02-08T16:40:23+03:00
Общество

АВТОВАЗ начал выпускать учебную LADA Granta для автошкол

Машина уже оснащена всем необходимым оборудованием и не требует модификации
Анастасия ФИЛАТОВА
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Учебная "Гранта" предлагается в четырех вариантахУчебная "Гранта" предлагается в четырех вариантахФото: АвтоВАЗ
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Тольяттинский АВТОВАЗ представил новую модель LADA — это специальная учебная модификация Granta. Автомобиль оснастили наклейками «Ученик», дополнительным зеркалом для инструктора и еще одним комплектом педалей.

- Учебная LADA Granta — хороший вариант для автошкол. Автомобиль сертифицирован, не нуждается в доработках и внесении изменений в ПТС. На машину распространяется гарантия производителя — 3 года или 100 тысяч километров, - отмечают в компании.

Автомобиль оснащен комплектом педалей для инструктора Фото: АвтоВАЗ

Автомобиль оснащен комплектом педалей для инструктораФото: АвтоВАЗ

Granta в комплектации для автошкол предлагается в четырех вариантах: Standard, который оснащен 87-сильным мотором и механической коробкой передач, водительской подушкой безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС и тонированным стеклами; Classic и Optima - двигатель либо 87 л.с.+ МКПП и 106 л.с.+ АМТ, кондиционер, электроусилитель руля, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей; Comfort - 98-сильный мотор и АКПП, подушка безопасности водителя и пассажира, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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