В Самаре набрали присяжных, которые будут судить налетчиков на местные банки и убийцу охранника
В Самарском областном суде сегодня, 8 февраля, снова набирали присяжных для обвиняемых в серии разбойных нападений на самарские банки и убийстве охранника Петра Стрельцова. В этот раз коллегию удалось сформировать.
- На процедуру прибыли 18 кандидатов в заседатели. Отобрано в итоге было 13 человек, пять из них - запасные, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в суде.
Рассмотрение громкого дела, где помимо статей "разбой" и "убийство" числятся бандитизм и незаконное производство и оборот оружия, начнется в ближайший понедельник. Подсудимых трое - Дмитрий Климов и Виктор Самсонов - по версии следствия, организатор банка и убийца охранника "Локо-Банка" - а также Александр Шуваев, который делал оружие. Все, кроме Климова, вину свою признают.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Судьбу налетчиков на самарские банки, убивших охранника, решат присяжные
Сейчас коллегия заседателей, которые рассмотрят дело банды Самсонова, еще формируется (подробности)
Обвиняемого в убийстве охранника "Локо-Банка" в Самаре считают создателем преступной группировки
Как стало известно "КП-Самара", в громкой истории о налетах на самарские банки возбудили новые уголовные дела (подробности)
Одного из фигурантов дела по разбойным нападениям на банки и убийству охранника отпустили домой
Как стало известно "КП-Самара", Александр Шуваев взят под домашний арест с различными ограничениями (подробности)
Кого арестовали за убийство охранника банка в Самаре и другие преступления?
Как выяснила «КП-Самара», не все подозреваемые признают то, что им вменяют (подробности)
В Самаре хотят наградить охранника, который погиб, защищая сотрудниц банка
«КП- Самара» стали известны эксклюзивные подробности дерзкого налета на «Локо-Банк» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU