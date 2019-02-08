2019-02-08T16:50:43+03:00
Происшествия

В Самаре набрали присяжных, которые будут судить налетчиков на местные банки и убийцу охранника

Судебные слушания по громкому делу стартуют в понедельник
Михаил ГОРЮНОВ
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Виктора Самсонова считают организатором бандыВиктора Самсонова считают организатором бандыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарском областном суде сегодня, 8 февраля, снова набирали присяжных для обвиняемых в серии разбойных нападений на самарские банки и убийстве охранника Петра Стрельцова. В этот раз коллегию удалось сформировать.

- На процедуру прибыли 18 кандидатов в заседатели. Отобрано в итоге было 13 человек, пять из них - запасные, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в суде.

Рассмотрение громкого дела, где помимо статей "разбой" и "убийство" числятся бандитизм и незаконное производство и оборот оружия, начнется в ближайший понедельник. Подсудимых трое - Дмитрий Климов и Виктор Самсонов - по версии следствия, организатор банка и убийца охранника "Локо-Банка" - а также Александр Шуваев, который делал оружие. Все, кроме Климова, вину свою признают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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