Жителям Самарской области рекомендуют проверить «аналог» или «цифру» они смотрят

СЕГОДНЯ 18:04 2019-02-08T18:04:28+03:00

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Пензенская и Ульяновская области попали в число первых семи регионов России, где аналоговое вещание будет отключено уже 11 февраля. В преддверии этого 8 февраля в Нижнем Новгороде Игорь Комаров обсудил с генеральным директором ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андреем Романченко переход ПФО на цифровое телевещание.

Самарскую область от аналогово вещания отключат 3 июня. Сейчас всем жителям ПФО предстоит уточнить, что они смотрят — «аналог» или «цифру». Если рядом с логотипами центральных телеканалов буква есть «А», значит, они принимают аналоговое телевидение, и им необходимо настроить телевизор на прием «цифры». Телевизоры, выпущенные после 2013 года, по умолчанию поддерживают цифровой стандарт. К такому ТВ нужна лишь дециметровая антенна. К телевизорам предыдущего поколения придется подключить цифровую приставку с поддержкой DVB-T2.

В большинстве регионов округа социально незащищенным категориям граждан помогут приобрести необходимое оборудование. Людям старшего поколения разобраться с подключением помогут волонтеры.

- Сейчас в Самарской области 99,14% всех жителей могут смотреть цифровое эфирное ТВ. В бюджет заложены средства на покупку приставок и комплектов спутниковой связи тем, у кого этой возможности нет. С апреля 2019 года в сельских отделениях почтовой связи будут торговать приемным оборудованием по льготной цене. Также в Самарской области готовят 480 волонтеров, которые будут давать консультации и помогать подключить оборудование. Координационный волонтерский центр работает на базе ПГУТИ, - рассказал врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.

ИСТОЧНИК KP.RU