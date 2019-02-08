В Самаре все же уволили директора школы, в которой массово отравились дети

СЕГОДНЯ 19:01 2019-02-08T19:06:04+03:00

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В самарской школе № 81, где в ноябре прошлого года массово отравились дети, сменился директор. Как сообщи в администрации Самары, Людмила Батищева покинула свой пост. Теперь школу возглавит Оксана Чуракова.

Ранее Оксана Чуркова руководила управлением реализации общеобразовательных программ министерства науки и образования Самарской области.

Напомним, скандал вокруг самарской школы №81 разгорелся в ноябре 28 года, когда стало известно, что в школе 14 детей и 1 взрослый заражены кишечной инфекции. В итоге учебное заведение даже закрыли на карантин, а МП «Кафе «Хлебосол», которое и кормило детей, по решению суда, ушло из учреждения. Тогда было возбуждено дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Директора школы Людмилу Батищеву грози уволить, однако родители сочли это диверсией и написали письмо главе города в поддрежку директора учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU