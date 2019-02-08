2019-02-08T19:43:23+03:00
Общество

В Самаре пристав попросила 100 тыс. рублей, чтобы забыть о многомиллионном долге за коммуналку

Теперь против женщины возбудили уголовное дело, а должнику все-таки придется выплатить 45 млн рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Судебный пристав попалась на крупной взяткеСудебный пристав попалась на крупной взятке
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В Самаре завели уголовное дело в отношение женщины - судебного пристава, которая пообещала за взятку простить все долги. Их, кстати, накопилось немало: житель города задолжал за коммуналку 45 млн рублей. Но отадавать ему их очень не хотелось. И он нашел другой путь.

- В 2018 году подозреваемая получила 80 тыс рублей - их перечисляли многократными переводами на банковскую карту. Всего же за свое бездействие она запросила 100 тыс рублей. За эти деньги она должна была не предпринимать никаких действий по взысканию долга в 45 млн рублей, - отметили в СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас расследование уголовного дела по статье о получении взятки продолжается, сотрудники подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области осуществляют оперативное сопровождение по делу. После всех следственных действий дело предадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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