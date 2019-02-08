2019-02-08T20:36:03+03:00
Общество

Согласовать перепланировку и убрать рекламу: собственнику здания в центре города придется привести его в порядок

Таково решение суда
Евгения ВАСИНА
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Так здание выглядело минувшей осеньюТак здание выглядело минувшей осенью
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Накануне стало известно, что Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Ведовство судилось с собственником нежилого помещения в объекте культурного наследия регионального значения. Речь идет о «жилом доме Управления Самаро-Златоустовской железной дороги», расположенном по адресу: ул. Красноармейская, 117 / ул. Агибалова, 14, литера А.

- В течение 60 дней с момента вступления решения суда в законную силу, собственник представить на согласование в Управление научно-проектную документацию по перепланировке помещения, а также в демонтировать с главного и дворового фасадов рекламные вывесоки, наружные блоки кондиционеров и вентиляционный канал, - сообщили в управлении охраны объектов культурного наследия Самарской области

В управлении также призвали всех пользователей объектов культурного наследия соблюдать требования и исполнять свои обязательства по обеспечению сохранения ОКН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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