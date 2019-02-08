2019-02-08T23:28:50+03:00
Общество

Это что за пробка? В Самаре у метро "Безымянка" пятничным вечером провели акцию "Трезвый водитель"

Горожан сначала даже напугали проверки всех- машин и большое количество патрульных авто
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре проходит акция "Трезвый водитель". Фото: Евгений БулгаковВ Самаре проходит акция "Трезвый водитель". Фото: Евгений Булгаков
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В Самаре горожан напугала акция "Трезвый водитель", которую в пятницу вечером решили провести сотрудники ГИБДД. На ул. Победа, около метро "Безымянка" выстроились патрульные машины и проверяли всех подряд водителей на алкогольное опьянение.

- Я сначала даже испугался: на Безымянке все автобусы стоят в ряд, около трех штук 41-х, машины дальше. Не понял совершенно, что происходит, пробка какая-то была, - поделился впечатлениями местный житель Евгений Котмышев.

Водитель Евгений Булгаков, который и прислал фото пробки в редакцию КП-Самара тоже отметил, что сначала было непонятно, чему посвящены проверки:

- У нас на Победе патрули, все машины проверяют, ловят кого-то? Но потом я спросил и сказали, что это акция ГИБДД, - рассказал он.

Напомним, что такие акции в Самаре проводятся регулярно. Сотрудники ДПС встают единым коридором и проверяют всех подряд водителей на трезвость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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