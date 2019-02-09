В Самаре 10 февраля перекроют улицу Пионерскую

СЕГОДНЯ 08:14 2019-02-09T08:14:48+03:00

Проезд по Пионерской будет закрыт с 9 до 11 часов Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 10 февраля, на улице Пионерской на участке от улицы Алексея Толстого до улицы Куйбышева временно перекроют движение транспорта. Проезд ограничат из-за проведения Дня памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнени служебных обязанностей.

- Дорога будет закрыта с 9:00 до 11:00. Ограничение распространяется на все виды транспорта, кроме трамваев, спецмашин полиции, МЧС и медиков скорой помощи, - сообщили в администрации Самары.

Автобусы и маршрутки поедут по скорректированной схеме:

- автобусы №№ 11, 48д, 48к, 61, 80, 92 в направлении Хлебной площади будут ездить по улицам Куйбышева, Комсомольской, Алексея Толстого и далее по своим маршрутам;

- автобусы №№ 11, 24, 37, 47, 60, 80 в направлении площади Революции будут курсировать по улицам Алексея Толстого, Комсомольской, Куйбышева и далее по своим маршрутам;

- автобусы №№ 205, 295 в обоих направлениях будут ходить по улицам Куйбышева, Комсомольской и далее по своим маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU