В Самаре 10 февраля перекроют улицу Пионерскую
В воскресенье, 10 февраля, на улице Пионерской на участке от улицы Алексея Толстого до улицы Куйбышева временно перекроют движение транспорта. Проезд ограничат из-за проведения Дня памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнени служебных обязанностей.
- Дорога будет закрыта с 9:00 до 11:00. Ограничение распространяется на все виды транспорта, кроме трамваев, спецмашин полиции, МЧС и медиков скорой помощи, - сообщили в администрации Самары.
Автобусы и маршрутки поедут по скорректированной схеме:
- автобусы №№ 11, 48д, 48к, 61, 80, 92 в направлении Хлебной площади будут ездить по улицам Куйбышева, Комсомольской, Алексея Толстого и далее по своим маршрутам;
- автобусы №№ 11, 24, 37, 47, 60, 80 в направлении площади Революции будут курсировать по улицам Алексея Толстого, Комсомольской, Куйбышева и далее по своим маршрутам;
- автобусы №№ 205, 295 в обоих направлениях будут ходить по улицам Куйбышева, Комсомольской и далее по своим маршрутам.
ИСТОЧНИК KP.RU