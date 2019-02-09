2019-02-09T08:47:36+03:00
Спорт

Самарское «Динамо» уступило КПРФ в первом матче тура чемпионата России по мини-футболу

Самарцы забили всего один гол, пропустив пять мячей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: МФК "Динамо-Самара"Фото: МФК "Динамо-Самара"
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В пятницу, 8 февраля, в Самаре в «МТЛ Арена» прошел первый матч 12 тура чемпионата России по мини-футболу. Встречались местная команда «Динамо» и московский клуб КПРФ. К сожалению, самарцы не смогли обыграть гостей. За всю игру они забили всего один гол - отличился Саносян, и пропустили от москвичей пять мячей.

- Мы готовились к туру, разбирали игру будущего соперника буквально по «косточкам». И это помогло нам почти полтора тайма на равных бороться с одним из лидеров Суперлиги. Но не хватило удачи и, наверное, «физики». Нас ждет еще одна игра, и мы постараемся в ней взять реванш за это поражение, - прокомментировал матч игрок «Динамо» Никита Хромых.

Второй матч между самарским клубом и столичной командой КПРФ пройдет в субботу, 9 февраля, также в «МТЛ Арена». Отметим, что сейчас «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, а его соперник — второе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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