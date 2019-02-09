Хоккейная «Лада» на своем льду обыграла питерское «Динамо»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-09T10:09:24+03:00

Пропустив шайбу в самом начале матча, тольяттинцы не растерялись и забили в ответ две

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В пятницу, 8 февраля, на льду «Лада-Арены» в Тольятти прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местная «Лада» и «Динамо» из Санкт-Петербурга. Удача была на стороне тольяттинцев и позволила обыграть гостей.

Счет в матче был открыт уже на 7 секунде. В ворота «Лады» забил нападающий питерской команды Михаил Джиошвили. Сравнять счет тольяттинцам удалось только на 25 минуте встречи. Ворота гостей поразил Егор Фатеев. А примерно через две минуты «Лада» вырвалась вперед. Второй и победный гол тольяттинской команде принес форвард Станислав Чистов.

Как сообщает пресс-служба «Лады», следующий матч команда проведет на своем льду в воскресенье, 10 февраля. Ее противником станет лидер турнира «СКА-Нева». Сами же тольяттинцы сейчас находятся на 6 строчке турнирной таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU