Жительница Новокуйбышевска через мобильный банк похитила деньги у пенсионера из Отрадного

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-09T10:39:12+03:00

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В Самарской области полицейские задержали безработную 40-летнюю жительницу Новокуйбышевска. Женщину подозревают в том, что она украла деньги с банковского счета 67-летнего пенсионера из Отрадного с помощью мобильного приложения.

- В августе 2018 года мужчина прекратил пользоваться своей сим-картой и заблокировал ее, но забыл отключить сервис «Мобильный банк». Через некоторое время этот номер передали другому владельцу, и у пенсионера начала пропадать пенсия с банковской карты, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, женщина перевела с карты пенсионера более 11 тысяч рублей на счета своих родственников и друзей, а затем обналичила их. В отношении жительницы Новокуйбышевска правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU