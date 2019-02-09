Жительница Новокуйбышевска через мобильный банк похитила деньги у пенсионера из Отрадного
В Самарской области полицейские задержали безработную 40-летнюю жительницу Новокуйбышевска. Женщину подозревают в том, что она украла деньги с банковского счета 67-летнего пенсионера из Отрадного с помощью мобильного приложения.
- В августе 2018 года мужчина прекратил пользоваться своей сим-картой и заблокировал ее, но забыл отключить сервис «Мобильный банк». Через некоторое время этот номер передали другому владельцу, и у пенсионера начала пропадать пенсия с банковской карты, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, женщина перевела с карты пенсионера более 11 тысяч рублей на счета своих родственников и друзей, а затем обналичила их. В отношении жительницы Новокуйбышевска правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU