Матвей Силаев из Самары стал победителем Кубка России по аэротрубному спорту

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-09T11:12:51+03:00

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В Санкт-Петербурге состоялся Кубок России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. В соревнованиях принимал участие 13-летний спортсмен из Самары Матвей Силаев.

- Матвей Силаев стал победителем Кубка России по парашютному спорту. Ему не было равных в дисциплине "фристайл", - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Отметим, что несмотря на столь юный возраст, Матвей уже несколько раз занимал призовые места на различных соревнованиях. Так, он являетсяя многократным призером соревнований по аэротрубным дисциплинам и призером первенства Европы и России. Кроме того, он входит в состав юниорской сборной РФ. Тренирует Матвея его отец - Антон Силаев.

Матвей Силаев уже не раз занимал призовые места на соревнованиях по аэротрубному спортуФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU