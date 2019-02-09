Матвей Силаев из Самары стал победителем Кубка России по аэротрубному спорту
В Санкт-Петербурге состоялся Кубок России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. В соревнованиях принимал участие 13-летний спортсмен из Самары Матвей Силаев.
- Матвей Силаев стал победителем Кубка России по парашютному спорту. Ему не было равных в дисциплине "фристайл", - сообщили в министерстве спорта Самарской области.
Отметим, что несмотря на столь юный возраст, Матвей уже несколько раз занимал призовые места на различных соревнованиях. Так, он являетсяя многократным призером соревнований по аэротрубным дисциплинам и призером первенства Европы и России. Кроме того, он входит в состав юниорской сборной РФ. Тренирует Матвея его отец - Антон Силаев.
Матвей Силаев уже не раз занимал призовые места на соревнованиях по аэротрубному спортуФото: Twitter.com
ИСТОЧНИК KP.RU