"Просим немедленно покинуть здание": в аэропорту Курумоч сработала пожарная сигнализация

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-09T11:39:21+03:00

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Утром в субботу, 9 февраля, пассажирам самарского аэропорта Курумоч пришлось немного поволноваться. Примерно в 11:30 там сработала пожарная сигнализация, и всех людей попросили покинуть здание.

- По громкой связи стали объявлять: "Просим немедленно покинуть здание, пользуясь планом эвакуации при пожаре, лифтами пользоваться запрещено". Люди отреагировали на объявление раза с четвертого, до этого все сидели и не обращали внимания. Потом пассажиры все-таки взяли одежду, ручную кладь и пошли к эвакуационному выходу, - рассказали "Комсомольской правды - Самары" очевидцы.

Всех пассажиров попросили покинуть зданиеФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

По их словам, "эвакуация" шла медленно: в проходах была очередь и толкучка. При этом паники не было, только немного тревожное настроение - никто не мог объяснить, что произошло. К слову, пассажиры даже не успели покинуть здание - буквально через несколько минут им сказали, что уже можно возвращаться обратно. Как объяснили представители аэропорта, ничего страшного не произошло, это была проверка систем оповещения о пожаре. В итоге все закончилось благополучно, за исключением того, что пассажирам вновь пришлось проходить досмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU