ХК ЦСК ВВС потерпел поражение от СКА-«Нева» - 2:5

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-09T12:59:40+03:00

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В пятницу, 8 февраля, в ледовом дворце «Кристалл» в Самаре прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным ХК ЦСК ВВС и клуба СКА-«Нева» из Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что «летчики» довольно успешно начали игру, закончить ее своей победой им не удалось.

В первом периоде голом ни одна команд не отличилась, зато во втором на 26 минуте матча первое очко самарской команде принес защитник Шафигуллин. Однако буквально через минуту гости забили ответный гол, а еще через две минуты вырвались вперед. Третью шайбу в ворота самарцев питерские хоккеисты забросили на 37 минуте. Начало третьего периода началось для «летчиков» еще одной пропущенной шайбой, но потом они все-таки тоже поразили ворота гостей. На 46 минуте матча отличился форвард самарской команды Рафаэль Бикмуллин. К сожалению, переломить ход игры в свою пользу хоккеисты ЦСК ВВС не смогли. Они пропустили от фарм-клуба СКА еще одну шайбу. В итоге матч закончился со счетом 2:5 в пользу питерской команды.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, из-за поражения «летчики» сместились вниз в турнирной таблице. Сейчас они занимают только 19 строчку. Шанс заработать очки и улучшить свое положение у самарцев будет в воскресенье, 10 февраля. На своем льду они примут питерское «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU