Мэр Самары взялась за лопату: чиновники расчищали дворы вместе с жителями

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-09T13:42:16+03:00

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Суббота, 9 февраля, стала рабочим днем для самарских чиновников. Только вместо привычной работы они взяли в руки лопаты и пошли очищать дворы от снега вместе с жителями и управляющими компаниями.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на расчистку придомовых территорий от сугробов вышли более 1,5 тысяч работников мэрии и районов. 113 из них вышли на уборку дворов в Промышленном районе города. К ним присоединилась и мэр Самары Елена Лапушкина. Вместе с жителями домов на улицах Демократической, Георгия Димитрова и Тополей она расчищала от снежных завалов внутридворовой каток и площадку около детского сада, и конечно, контролировала расчистку проездов.

Елена Лапушкина вместе с подчиненными трудилась во дворах Промышленного районаФото: Вера ЦЫГАНКОВА

- В первую очередь, конечно, мы расчищаем от снега территории, прилегающие к ним или иным социальным объектам: детским садам, школам, поликлиникам, и, конечно, дворы, - рассказала глава города. - Конечно, заниматься этим должны управляющие компании. Вовремя справляться со снегом. Но в этом году выпал большой объем снега и они не справляются. Поэтому мы и жители и вышли на подмогу.

По словам Елены Лапушкиной, подобный дружный труд напоминает весенние субботники, и, вполне возможно, в городе в дальнейшем начнут проводить и зимние. Такая идея горожанам пришлась по душе.

- Мы всю зиму писали в Твиттер, что у нас большая проблема со снегом. Везде сугробы не пройти не проехать. Нас услышали, и жителей других районов. И вот сегодня просто праздник во дворе, - рассказывает старшая по дому на Ташкентской, 220 Ольга Копцева. - На подъездах были объявления о субботнике, мы еще обходили квартиры и приглашали жителей присоединится к субботнику. Откликнулись многие.

На уборку своих дворов от снега вышли и взрослые и молодежь. А родители малышей, воспитанников детского сада №138 решили проявить креатив и построили для своих детей снежную крепость.

Родители сделали на субботнике для своих детей снежную крепостьФото: Вера ЦЫГАНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU