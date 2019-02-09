2019-02-09T15:49:07+03:00
Общество

Вот это формы: жена самарского олигарха взволновала поклонников своей пышной грудью

Ксения Царицына продолжает будоражить общественность сексуальными снимками
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новый снимок Ксении Царицыной набрал почти 11 тысяч "лайков"Новый снимок Ксении Царицыной набрал почти 11 тысяч "лайков"Фото: Instagram.com
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Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына вновь порадовала своих поклонников откровенной фотографией. Модель опубликовала на своей странице в Инстаграме снимок, где она стоит в очень сексуальном купальнике, который совсем не скрывает ее аппетитных форм.

- Buenas noches, - коварно пожелала фанатам спокойной ночи на испанском языке Ксения Царицына, выложив свое волнительное фото.

Подписчики девушки после этого поста, ожидаемо, еще долго не могли уснуть. Больше всего их, конечно, взбудоражила грудь Ксении. Они заявили, что и бюст, и фигура жены самарского олигарха намного красивее самого купальника. Были и те, кто засомневался в натуральности таких аппетитных форм, но едкие комментарии не помешали набрать новому снимку модели почти 11 тысяч «лайков» и десятков восторженных отзывов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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