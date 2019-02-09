2019-02-09T16:45:41+03:00
Общество

И губернатор впереди: тысячи самарцев от мала до велика прокатились по «Лыжне России»

Жители областной столицы встали на лыжи, чтобы поддержать всероссийскую гонку
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В субботу, 9 февраля, в Самаре на базе «Чайка» прошла 37 открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Мероприятие собрало 9 тысяч участников в возрасте от 5 до 90 лет. Прокатиться на лыжах в этот день вместе с остальными жителями региона решил и губернатор Дмитрий Азаров. Он пробежал дистанцию в 2019 метров, которая была приурочена к предстоящей всемирной зимней Универсиаде.

- Впечатления замечательные! Столько людей сегодня вышли на старт «Лыжни России»! Я очень рад, что самарцы активно включились в сегодняшнее соревнование. Уверен, хорошее настроение и этот спортивный заряд мы сохраним до самого конца зимы! А весной уже будут новые яркие победы, - поделился глава региона.

Отметим, что участники «Лыжни России» могли попробовать свои силы на различных дистанциях: были забеги на 5 и 10 километров, а также детский забег на 300 метров. Последний стал самым трогательным моментом за весь день соревнований. Вне зависимости от результатов все ребята получили на финише памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вот это формы: жена самарского олигарха взволновала поклонников своей пышной грудью
В Самаре столичное начальство проверит руководителей ИК-5 после потасовки заключенных
В Самаре на Шверника запретили парковаться днем
Мэр Самары взялась за лопату: чиновники расчищали дворы вместе с жителями
В Самаре молодой человек с разбега бросился на капот автобуса
ХК ЦСК ВВС потерпел поражение от СКА-«Нева» - 2:5
"Просим немедленно покинуть здание": в аэропорту Курумоч сработала пожарная сигнализация
Матвей Силаев из Самары стал победителем Кубка России по аэротрубному спорту
Жительница Новокуйбышевска через мобильный банк похитила деньги у пенсионера из Отрадного
Хоккейная «Лада» на своем льду обыграла питерское «Динамо»
Беспорядки в самарской колонии № 5: зачинщиком драки стал заключенный, работающий в хозблоке
Самарское «Динамо» уступило КПРФ в первом матче тура чемпионата России по мини-футболу
В Самаре 10 февраля перекроют улицу Пионерскую
Это что за пробка? В Самаре у метро "Безымянка" пятничным вечером провели акцию "Трезвый водитель"
Согласовать перепланировку и убрать рекламу: собственнику здания в центре города придется привести его в порядок