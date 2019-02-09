И губернатор впереди: тысячи самарцев от мала до велика прокатились по «Лыжне России»

СЕГОДНЯ 16:45 2019-02-09T16:45:41+03:00

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В субботу, 9 февраля, в Самаре на базе «Чайка» прошла 37 открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Мероприятие собрало 9 тысяч участников в возрасте от 5 до 90 лет. Прокатиться на лыжах в этот день вместе с остальными жителями региона решил и губернатор Дмитрий Азаров. Он пробежал дистанцию в 2019 метров, которая была приурочена к предстоящей всемирной зимней Универсиаде.

- Впечатления замечательные! Столько людей сегодня вышли на старт «Лыжни России»! Я очень рад, что самарцы активно включились в сегодняшнее соревнование. Уверен, хорошее настроение и этот спортивный заряд мы сохраним до самого конца зимы! А весной уже будут новые яркие победы, - поделился глава региона.

Отметим, что участники «Лыжни России» могли попробовать свои силы на различных дистанциях: были забеги на 5 и 10 километров, а также детский забег на 300 метров. Последний стал самым трогательным моментом за весь день соревнований. Вне зависимости от результатов все ребята получили на финише памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU