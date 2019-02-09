Появились фото из самарской колонии № 5, где произошла потасовка между заключенными
В одном из пабликов, посвященных жизни в местах не столь отдаленных, появились фотографии из исправительной колонии № 5 в Самаре, где произошла драка между заключенными. Судя по снимкам, в потасовке пострадали не только сами осужденные, но и имущество колонии: в ходе беспорядков кто-то разбил окно и сорвал информационный стенд со стены.
- Зачинщиком конфликта стал осужденный по прозвищу «Пятак». Он в грубой форме отказал одному из заключенных в его просьбе, а затем то же самое повторил всему его отряду. После чего возникла ссора, а затем и драка. «Пятак», опасаясь за свою жизнь, выпрыгнул из окна третьего этажа, - утверждают авторы паблика.
Во время потасовки заключенные разнесли информационный стендФото: vk.com
Напомним, что в результате случившегося в больницы были госпитализированы 17 человек. Все пострадавшие получили травмы средней тяжести. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Хулиганство». В самой колонии начали служебную проверку. В ближайшее время в Самару должны прибыть сотрудники центрального аппарата УФСИН.
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ИСТОЧНИК KP.RU