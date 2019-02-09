«Уши. Лапы. Хвост»: в Самаре проходит крупнейшая выставка кошек и собак

СЕГОДНЯ 18:20 2019-02-09T18:23:56+03:00

Горожане могут не только полюбоваться на домашних питомцев самых разных пород и окрасов, но посмотреть на их показательные выступления

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В Самаре в выставочном комплексе «Экспо-Волга» проходит главное зоошоу года — выставка домашних животных «Уши. Лапы. Хвост».

- Наш проект призван воспитывать в молодом поколении гуманное отношение, любовь и ответственность к братьям нашим меньшим. Поэтому на выставку мы пригласили старейшие самарские приюты, которые помогли обрести дом не одной тысячи животных, - рассказали организаторы мероприятия.

Грумеры наводят лоск на домашних питомцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также участниками выставки стали владельцы сотен собак и кошек самых разных пород и грумеры — специалисты по уходу за животными. В пятницу, 8 февраля, посетители мероприятия могли наблюдать соревнования среди собак — аджилити, где им приходилось преодолевать целую полосу препятствий, а также за работой грумеров, преображающих домашних питомцев. В воскресенье, 10 февраля, жители Самары смогут посмотреть в «Экспо-Волге» на международную выставку кошек и собак, а также увидеть показательные выступления собак. Кроме того, возможно, кто-то сможет завести там нового пушистого друга.

Больше красочных фотографий с выставки "Уши. Лапы. Хвост - 2019" смотрите в нашей Галерее

ИСТОЧНИК KP.RU