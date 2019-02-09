2019-02-09T19:03:01+03:00
Спорт

Сызранская спортсменка завоевала путевку на первенство Европы по тхэквондо

Алина Файзулина стала лучшей на соревнованиях в Турции
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СШОР № 2Фото: СШОР № 2Фото: vk.com
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В турецком городе Анталья проходят соревнования по тхэквондо на Кубок президента WT в европейском регионе. В турнире принимает участие воспитанница сызранской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Алина Файзулина. Сегодня, 9 февраля, стало известно, что она завоевала там «золото».

- Наша спортсменка боролась среди юниорок в категории до 42 кг и провела пять победных поединков, - поделились представители СШОР № 2.

Благодаря этой победе сызранская спортсменка, которую тренирует Сергей Турутин, завоевала путевку на первенство Европы по тхэквондо. Кроме того, Алина Файзулина смогла выполнить норматив на мастера спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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