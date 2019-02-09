В Самарской области появится молочная ферма на 2,5 тысячи голов за 150 млн рублей

СЕГОДНЯ 20:05 2019-02-09T20:05:32+03:00

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В Самарской области заключили первое в России концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства. Оно направлено на реконструкцию молочной фермы в Сызранском районе.

- Концессионное соглашение было заключено через процедуру рассмотрения частной концессионной инициативы. Благодаря ему будет создана молочная ферма на 2500 голов. Объем инвестиций составит 150 миллионов рублей, - рассказал заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров.

Инициатором заключения соглашения о реконструкции и эксплуатации молочной фермы на 800 голов с телятником на 1774 головы и доильный отделением выступило ООО «Домашняя ферма». С этой же компанией правительство региона на днях подписало соответствующий договор. Объектом соглашения стали 55 зданий и сооружений, находящиеся на балансе ГКУ Самарской области «Усинское». Ферма будет заниматься производством молока и его поставкой на специальные перерабатывающие предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU