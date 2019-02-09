2019-02-09T21:08:15+03:00
Происшествия

Нашли по мешку со шкурой: под Самарой браконьер убил и разделал кабана

Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина незаконно убил кабана неподалеку от своего дома в Красноярском районеМужчина незаконно убил кабана неподалеку от своего дома в Красноярском районеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Самарской области возбудили уголовное дело по факту незаконного убийства кабана. Выйти на след браконьера удалось благодаря бдительности жителей поселка Новосемейкино Красноярского района.

- 1 февраля жители поселка нашли мешок со шкурой кабана и сообщили об этом в полицию. В итоге преступника, который выбросил шкуру, удалось найти и задержать по горячим следам, - рассказали в пресс-службе департамента охоты и рыболовства Самарской области.

В ходе обыска дома мужчины правоохранители обнаружили огнестрельное ружье 12 калибра и 4 патрона к нему, автомобиль «Нива», снегоход и прицеп к нему со следами крови и шерсти животного, а также мясо кабана в целлофановых пакетах. Также стражи порядка нашли и место, где был убит кабан. Оно оказалось неподалеку от дома браконьера. Оттуда полицейские изъяли кровь и шерсть, и зафиксировали следы обуви, транспортных средств и волочения.

По данным департамента, сумма ущерба, причиненного охотником, составила 90 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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