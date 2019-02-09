2019-02-09T21:34:06+03:00
Общество

Четвероногий врач: Ася из Тольятти стала лучшей собакой-терапевтом России

Вместе со своей хозяйкой она участвует в реабилитационных программах для больных детей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ВолгаДогСпортФото: ВолгаДогСпортФото: vk.com
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На днях в Москве прошло чествование победителей премии Best Russian Dog — своего рода Оскара в мире собак. Одно из призовых мест там заняла пара из Тольятти: собака Ася и ее дрессировщица Ида Ринге, которая работает тренером в спортивно-кинологическом клубе «ВолгаДогСпорт».

- Ася стала победителем в номинации «Лучшая собака канистерапевт 2018 года», - поделились представители тольяттинского клуба.

По их словам, эксперты из Москвы присудили столь высокое звание тольяттинской паре за участие в реабилитационных программах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также Ида и Ася известны тем, что в прошлом году заняли третье место на чемпионате России по аджилити.

ИСТОЧНИК KP.RU

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