Четвероногий врач: Ася из Тольятти стала лучшей собакой-терапевтом России
На днях в Москве прошло чествование победителей премии Best Russian Dog — своего рода Оскара в мире собак. Одно из призовых мест там заняла пара из Тольятти: собака Ася и ее дрессировщица Ида Ринге, которая работает тренером в спортивно-кинологическом клубе «ВолгаДогСпорт».
- Ася стала победителем в номинации «Лучшая собака канистерапевт 2018 года», - поделились представители тольяттинского клуба.
По их словам, эксперты из Москвы присудили столь высокое звание тольяттинской паре за участие в реабилитационных программах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также Ида и Ася известны тем, что в прошлом году заняли третье место на чемпионате России по аджилити.
ИСТОЧНИК KP.RU