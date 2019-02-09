Жители Новокуйбышевска вышли на митинг против мусорной и пенсионной реформ

СЕГОДНЯ 22:09 2019-02-09T22:09:31+03:00

По оценке организаторов, акцию протеста поддержали более 300 человек

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В субботу, 9 февраля, на площади Менделеева в Новокуйбышевске прошел митинг против мусорной и пенсионной реформ. По подсчетам организаторов мероприятия - местного отделения КПРФ, протестная акция собрала более 300 человек.

- Жители Новокуйбышевска вышли на митинг, потому что недовольны повышением пенсионного возраста, НДС, мусорной реформой, ситуацией в системе здравоохранения города и нездоровой экологической ситуацией, - рассказал первый секретарь самарского отделения КПРФ, зампредседателя губдумы Алексей Лескин.

Организаторы акции призвали людей не замалчивать насущные проблемы, а бороться за их решение. В завершение мероприятия участники приняли резолюцию, в которой потребовали обновить троллейбусный парк, уменьшить плату за проезд, усилить контроль за выбросами опасных веществ предприятиями города и разобраться с отоплением в городской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU