2019-02-10T08:16:52+03:00
Спорт

Мини-футбольное «Динамо Самара» уступило клубу КПРФ во втором матче 12 тура чемпионата России

Игра проходила в Самаре и закончилась со счетом 1:3
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
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«Динамо Самара» не смогло набрать очков в 12 туре чемпионата России по мини-футболу. Во втором матче против московского клуба КПРФ, который проходил в Самаре, волжане проиграли 1:3. В составе хозяев единственный мяч забил Мурашов.

- Качеством футбола, показанным командой в этом туре, я остался доволен. Результат же пока что не радует. Но я смотрю вперед и вижу, что наш труд даром не пропал. В противоборстве с одним из лидеров чемпионата мы большую часть игрового времени действовали с ним на равных. Это радует и свидетельствует о правильности выбранного пути. Будем работать дальше, - резюмировал наставник «Динамо» Максим Горбунов.

Напомним, первый матч между этими соперниками в 12 туре закончился поражением самарцев 1:5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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