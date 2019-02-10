«Любопытно или смущаю»?: экс-участница «Дома-2» самарчанка Мария Кохно выложила откровенное фото
Самарчанка и бывшая участника шоу «Дом-2» Мария Кохно поделилась со своими подписчиками в Инстаграме откровенным фото в золотом купальнике на пляже.
- «Постить нельзя прятать». Где поставить запятую? – спрашивает девушка у своих подписчиков. – Как относитесь к визуальной открытости в соцсетях? Любопытно или смущаю? О чем вы думаете, глядя на это фото? Какие мысли первыми приходят в голову?
В ответ подписчики засыпали Кохно комплиментами. «Шикарная фигура», «Чудесная девушка!», «Такую красоту постить, нельзя прятать. Афродита», - пишут в комментариях в Инстаграме. Справедливости ради заметим, нашлись и те, кто не оценил откровенность экс-участницы «Дома-2».
ИСТОЧНИК KP.RU