«Любопытно или смущаю»?: экс-участница «Дома-2» самарчанка Мария Кохно выложила откровенное фото

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-10T09:05:09+03:00

Справедливости ради заметим, нашлись и те, кто не оценил фотографию экс-участницы «Дома-2». Фото: Соцсети

Изменить размер текста: A A

Самарчанка и бывшая участника шоу «Дом-2» Мария Кохно поделилась со своими подписчиками в Инстаграме откровенным фото в золотом купальнике на пляже.

- «Постить нельзя прятать». Где поставить запятую? – спрашивает девушка у своих подписчиков. – Как относитесь к визуальной открытости в соцсетях? Любопытно или смущаю? О чем вы думаете, глядя на это фото? Какие мысли первыми приходят в голову?

marynova888 ПОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ ПРЯТАТЬ Где поставить запятую?

В ответ подписчики засыпали Кохно комплиментами. «Шикарная фигура», «Чудесная девушка!», «Такую красоту постить, нельзя прятать. Афродита», - пишут в комментариях в Инстаграме. Справедливости ради заметим, нашлись и те, кто не оценил откровенность экс-участницы «Дома-2».

ИСТОЧНИК KP.RU