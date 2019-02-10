В Самаре трамвай проехал на красный, решил вернуться и протаранил «Субару»
Иномарка стояла в 5 метрах позади общественного транспорта
О пострадавших информации нет.Фото: соцсети
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В Самаре вечером в субботу, 9 февраля, произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Полевой и Арцыбушевской трамвай врезался в «Субару». Очевидцы в паблике «ДТП Самара» уверяют, виноват водитель общественного транспорта.
- Тот случай, когда трамвай виноват. Полевая - Арцыбушевская, трамвай, проехав на красный сигнал светофора, решил сдать назад, протащил «Субарик», стоявший позади метрах в пяти, - рассказывает самарец Евгений Петров.
На месте работали сотрудники ГИБДД. О пострадавших информации нет.
ИСТОЧНИК KP.RU