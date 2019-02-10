Глава района в Самаре назвал горожан диванными экспертами. Самарцам это не понравилось

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-10T10:56:26+03:00

«Начали подниматься с диванов, делать оценку и давать советы» - так руководитель администрации Кировского района отреагировал на критику сообщений о том, что чиновники вышли на субботник

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Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал в своем Твиттере пост, где назвал горожан диванными экспертами. Свою публикацию чиновник сопроводил скриншотами телепередачи «Наша Russia». Так Рудаков отреагировал на критику, которая касалась сообщений, что районные чиновники вышли на субботник чистить снег.

- Читаю ленту. Проснулись наши эксперты! Начали приподниматься с диванов, делать оценку и давать советы, - написал глава Кировского района.

Читаю ленту...))) Проснулись наши эксперты! Начали приподниматься с диванов, делать оценку и давать советы.

Многие горожане оскорбились после высказывания чиновника. «Когда убираю каток, мне *** [все равно], упомянут обо мне где-либо или нет. Я делаю это для своих детей, а тут пиар из всех щелей льется!» - негодует один из комментаторов. «Надо уважать людей, господин Рудаков», - отмечает самарчанка Юлия. «Все это было бы смешно, когда не было бы так грустно», - заметил местный активист Алексей Морозов. «Так пренебрежительно называемые вами «эксперты» постоянно выводят вас всех из привычной «зоны комфорта» и лишний раз напоминают о тотальной некомпетентности, а порой и об уголовно наказуемой халатности. И примеров масса», - написал самарец Кирилл.

Другая группа горожан активно защищает главу Кировского района. Она напоминает о том, что Рудаков открыт и всегда общается с горожанами. «Таких бы чиновников побольше. Которые не уходят от живого общения с населением. Может быть, и жизнь бы наладилась. В подконтрольный вам район что ли переехать?» - спрашивает самарец Вячеслав.

ИСТОЧНИК KP.RU