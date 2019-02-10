В Сызрани несовершеннолетнему продали просроченное на полгода пиво
Активисты сообщили об этом в полицию
Фото: «Скорая молодежная помощь» Самарской области
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В Сызрани активисты «Скорой молодежной помощи» обнаружили, что в одном из кафе продали пиво несовершеннолетнему. Это произошло в кафе «Бахус», которое расположено на улице Московской, 37. Однако это еще не все – пиво оказалось просрочено на пять месяцев.
- Активисты сделали сообщение в полицию. Составлен протокол.
Во время разбирательства оказалось, что алкоголь продавщица продала подростку просроченный на пять месяцев, - говорится в сообщении.
Теперь активисты намерены составить заявление в Роспотребнадзор из-за происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU