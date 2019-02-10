В Сызрани несовершеннолетнему продали просроченное на полгода пиво

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-10T11:18:13+03:00

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В Сызрани активисты «Скорой молодежной помощи» обнаружили, что в одном из кафе продали пиво несовершеннолетнему. Это произошло в кафе «Бахус», которое расположено на улице Московской, 37. Однако это еще не все – пиво оказалось просрочено на пять месяцев.

- Активисты сделали сообщение в полицию. Составлен протокол.

Во время разбирательства оказалось, что алкоголь продавщица продала подростку просроченный на пять месяцев, - говорится в сообщении.

Теперь активисты намерены составить заявление в Роспотребнадзор из-за происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU