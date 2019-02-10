2019-02-10T12:55:34+03:00
Общество

Жители окраин тоже люди! Митинг за возвращение маршруток в Красноглинском районе проходит в Самаре 10 февраля

Жители утверждают, что 50 автобусы ходят набитые битком, а без 210 маршрутки невозможно добраться до работы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Жители Красноглинского района собрались на митингЖители Красноглинского района собрались на митинг
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Жители Красноглинского района вышли на митинг за возвращение маршруток. Встреча проходит прямо сейчас около ДК "Чайка". Напомним, что еще осенью частные перевозчики отменили 210 и 221 маршрутку, теперь остались только автобусы 1, 50 - но этого мало. К тому же, автобусы не дублируют отмененные маршрутки. Власти предлагают горожанам ездить с пересадками, но это накладно и неудобно. Некоторым приходится пересаживаться 2-3 раза.

- Это митинг не за маршрутки, а за нормальное транспортное обеспечение. Власти должны гарантировать, что транспорт должен нормально ходить, должны быть доступными. Нужно добавить количество маршруток, сделать более доступным проезд, - рассказал присутствующий на митинге депутат Михаил Матвеев.

Один из организаторов митинга активист Юрий Николаев рассказал, что цель митинга - нормализовать ситуацию с транспортом в Самаре, а не только в Красноглинском районе.

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- Для нас это важный момент. У нас есть только один вид транспорта, автобусы, не понятно, почему нас так ущемляют в наших правах, - рассказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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