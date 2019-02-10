В Сызрани «Лада Гранта» вылетела с дороги и уткнулась носом в вершину сугроба

СЕГОДНЯ 13:10 2019-02-10T13:10:51+03:00

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Необычное ДТП произошло в Сызрани в поселке Западный в субботу, 9 февраля. На улице Хвалынской «Лада Гранта» уткнулась носом в верхушку сугроба. Об этом сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидце.

«Гранта» влетела в сугроб после столкновения с «Калиной». Обе машины ехали в попутном направлении. Когда «Калина» начала поворачивать, водитель «Гранты» решил объехать легковушку и случайно задел ее. После этого «Гранта» вылетела с дороги и уткнулась в сугроб.

О пострадавших ничего не сообщается. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU