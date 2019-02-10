6-краткое превышение паров алкоголя: в Самаре остановили автомобилистку на «Делимобиле», которая села за руль пьяная
В Самаре ночью с субботы на воскресенье, с 9 на 10 февраля, сотрудники ГИБДД остановили «Делимобиль», за рулем которого была девушка. О том, что автомобилистка может быть пьяна, сообщили горожане. После медицинского освидетельствования, догадка подтвердилась – девушка села за руль каршерингового авто пьяной. Уровень паров алкоголя в выдыхаемом воздухе был превышен в 6 раз.
- За рулем авто девушка имеет признаки алкогольного опьянения. В данный момент происходит процедура оформления административного материала.
Результат освидетельствования 6-ти кратное превышение паров алкоголя, - сообщили в самарском «Ночном патруле».
ИСТОЧНИК KP.RU