6-краткое превышение паров алкоголя: в Самаре остановили автомобилистку на «Делимобиле», которая села за руль пьяная

СЕГОДНЯ 13:31 2019-02-10T13:31:25+03:00

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В Самаре ночью с субботы на воскресенье, с 9 на 10 февраля, сотрудники ГИБДД остановили «Делимобиль», за рулем которого была девушка. О том, что автомобилистка может быть пьяна, сообщили горожане. После медицинского освидетельствования, догадка подтвердилась – девушка села за руль каршерингового авто пьяной. Уровень паров алкоголя в выдыхаемом воздухе был превышен в 6 раз.

- За рулем авто девушка имеет признаки алкогольного опьянения. В данный момент происходит процедура оформления административного материала.

Результат освидетельствования 6-ти кратное превышение паров алкоголя, - сообщили в самарском «Ночном патруле».

ИСТОЧНИК KP.RU