2019-02-10T13:52:29+03:00
Политика

В Самаре стали чаще обсуждать главу города

Мэр Самары Елена Лапушкина поднялась в рейтинге «Медиалогии» в ПФО с 7 на 4 место
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Мэр Самары Елена Лапушкина оказалась на четвертом месте в рейтингеМэр Самары Елена Лапушкина оказалась на четвертом месте в рейтинге
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«Медиалогия» обновила рейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа. Компания опубликовала топ самых популярных глав городов ПФО. Учитывались упоминания персон в СМИ. Мэр Самары Елена Лапушкина оказалась на четвертом месте в рейтинге. По сравнению с декабрем она поднялась на три пункта – с седьмой позиции. Сейчас медиаиндекс Лапушкиной - 7 540.

Возглавил список мэр Самарота Михаил Исаев. Его медиаиндекс – 27 562,1. Второе место у главы Нижнего Новогорода Владимира Панова, третье у главы администрации Уфы Ульфата Мустафина.

В самом подвале рейтинга мэр Саранска Петр Тултаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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