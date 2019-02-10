В Самаре 29 пожарных тушили торговый павильон на улице Зои Космодемьянской

СЕГОДНЯ 14:56 2019-02-10T14:56:08+03:00

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В Самаре утром в воскресенье, 10 февраля, на улице Зои Космодемьянской вспыхнул пожар. Загорелся торговый павильон. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10:41, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Горел торговый павильон площадью 70 квадратных метров. На тушение пожара выезжали 29 человек и 5 единиц техники, - рассказали в МЧС.

Локализовать возгорание удалось в 11:06, а еще через три минуты огонь полностью потушили. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. Кроме того, сейчас подсчитывают ущерб, который нанес огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU