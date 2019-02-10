2019-02-10T16:16:24+03:00
Происшествия

В Самарской области между Сызранью и Октябрьском на дороге скончался водитель пескотряса

Мужчина успел остановить машину, когда почувствовал недомогание
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Трагедия произошла вечером в пятницу, 8 февраля, на дороге между Сызранью и Октябрьском в двух километрах от трассы. 48-летний мужчина скончался за рулем своего пескотряса. По предварительным данным, ему стало плохо во время движения, сообщает КТВ-Луч со ссылкой на осведомленный источник.

- По предварительным данным, водителю стало плохо, он все-таки сумел остановить машину. Об этом говорит тот факт, что пескотряс не вылетел на встречку. Через некоторые время мужчина умер, - рассказал собеседник издания.

На месте работали бригады чрезвычайных служб. Причину смерти водителя пескотряса выясняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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