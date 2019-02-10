Вынужден постоянно сливать воду: в Октябрьске ветеран не спит из-за протекающей крыши

СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-10T17:03:55+03:00

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Настоящая драма разворачивается в Октябрьске. Местный пенсионер практически не спит. Дело в том, что в его квартире на улице Белорусской, 1 течет с потолка. Крыша в доме прохудилась, чинить ее не торопятся. Видео бедствия опубликовано в паблике «Подслушано в Октябрьске».

- Ветеран войны, который живет в квартире № 9, вообще не спит ночами. На кроватях стоят кастрюли, он всю ночь собирает воду. Чтобы его не убило током, он вынужден отключить свет. Разве это не издевательство над людьми? Вода уже течёт по стенам второго этажа. Капает с потолка в подъезде. Жильцы постоянно поднимаются на технический этаж, чтобы слить воду, которую тоже собирают в ведра и тазы. Все обои в квартирах в потеках, - рассказывает автор поста.

В Октябрьске ветеран не спит из-за протекающей крыши.

По словам местных жителей, они несколько раз обращались в управляющую компанию, однако результата это не дало. Жители просят помочь пожилому мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU